Resim 162 yıllık! Sosyal medyayı birbirine katan görüntü... Görenler akıllı telefon zannetti ama...

1800’lü yıllarındna popüler ressamlarından biri olarak kabul edilen Ferdinand Georg Waldmüller’in “Beklenen Kişi” isimli tablo sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. 19. yüzyıldan kalan tabloda bir kadının yemyeşil bir yoldan geçerek elindeki pembe çiçeklerle çalılıkların arkasında bekleyen bir adama doğru ilerlediği anlar resmedildi. Tablodaki aşkın güzelliğinin yanında sosyal medya kullanıcıları kadının elinde akıllı telefon tuttuğunu iddia ederek yeni bir tartışma başlattı.

“GELECEKTEN MESAJ”

1860’lı yıllarda resmedilen tablodaki kadının elinde akıllı telefon tuttuğunu iddia ederek zaman yolculuğuna atıfta bulunan ve tablonun gelecekten mesaj olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra bu iddianın mümkün olmadığını dile getirenlerin sayısı bir hayli fazlaydı.

Şu anda Münih'teki Neue Pinakothek müzesinde sergilenen tablodaki yanılsamanın sanat eleştirmenlerine göre oldukça basit bir açıklaması var. Sanat eleştirmeni Gerald Weinpolter, genç kızın elinde bulunan nesnenin akıllı telefon olmadığını, genç kızın kiliseden çıkarken elindeki dua kitabını okuduğunu söyledi.

APPLE’IN CEOSU DA TEORİLERİ DİLLENDİRMİŞTİ

Apple’in CEO’su Tim Cook Amsterdam'daki bir müzeyi ziyareti sırasında bir sanat eserinde bir iPhone gördüğünü iddia etmişti. 350 yıllık resimde bir adam dikdörtgen bir nesneyi tutarken bir kadın, çocuk ve köpek ona bakıyor. Cook daha önce katıldığı bir konferansta bu resmi göstererek, “Her zaman iPhone'un ne zaman icat edildiğini bildiğimi sanıyordum, ama artık o kadar emin değilim." demişti. Resmi kayıtlara göre iPhone ilk olarak 2007 yılında icat edildi.



