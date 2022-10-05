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  4. Resim 162 yıllık! Sosyal medyayı birbirine katan görüntü... Görenler akıllı telefon zannetti ama...

Resim 162 yıllık! Sosyal medyayı birbirine katan görüntü... Görenler akıllı telefon zannetti ama...

05.10.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1800’lü yıllarda yaşayan ressam Ferdinand Georg Waldmüller’in “Beklenen Kişi” adını verdiği tablo sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. 1860 yılında resmedilen tam 162 yıllık tablonun geleceğe dair mesajlar içerdiği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları tablodaki kadının elinde bir akıllı telefon tuttuğunu söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Resim 162 yıllık! Sosyal medyayı birbirine katan görüntü... Görenler akıllı telefon zannetti ama...

1800’lü yıllarındna popüler ressamlarından biri olarak kabul edilen Ferdinand Georg Waldmüller’in “Beklenen Kişi” isimli tablo sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. 19. yüzyıldan kalan tabloda bir kadının yemyeşil bir yoldan geçerek elindeki pembe çiçeklerle çalılıkların arkasında bekleyen bir adama doğru ilerlediği anlar resmedildi. Tablodaki aşkın güzelliğinin yanında sosyal medya kullanıcıları kadının elinde akıllı telefon tuttuğunu iddia ederek yeni bir tartışma başlattı.

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“GELECEKTEN MESAJ”

TABLO1

1860’lı yıllarda resmedilen tablodaki kadının elinde akıllı telefon tuttuğunu iddia ederek zaman yolculuğuna atıfta bulunan ve tablonun gelecekten mesaj olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra bu iddianın mümkün olmadığını dile getirenlerin sayısı bir hayli fazlaydı.

KAPAK YENİ1

Şu anda Münih'teki Neue Pinakothek müzesinde sergilenen tablodaki yanılsamanın sanat eleştirmenlerine göre oldukça basit bir açıklaması var. Sanat eleştirmeni Gerald Weinpolter, genç kızın elinde bulunan nesnenin akıllı telefon olmadığını, genç kızın kiliseden çıkarken elindeki dua kitabını okuduğunu söyledi.

APPLE’IN CEOSU DA TEORİLERİ DİLLENDİRMİŞTİ

CEO

Apple’in CEO’su Tim Cook Amsterdam'daki bir müzeyi ziyareti sırasında bir sanat eserinde bir iPhone gördüğünü iddia etmişti. 350 yıllık resimde bir adam dikdörtgen bir nesneyi tutarken bir kadın, çocuk ve köpek ona bakıyor. Cook daha önce katıldığı bir konferansta bu resmi göstererek, “Her zaman iPhone'un ne zaman icat edildiğini bildiğimi sanıyordum, ama artık o kadar emin değilim." demişti. Resmi kayıtlara göre iPhone ilk olarak 2007 yılında icat edildi.

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sosyal medya akıllı telefon akıllıphone
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