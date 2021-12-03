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Resmî Gazete’de yayımlandı! Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu yeniden kuruldu

03.12.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' yeniden oluşturuldu.

Resmî Gazete’de yayımlandı! Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu yeniden kuruldu

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle yeniden oluşturuldu.

Yayımlanan genelgede "19 Temmuz 2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/8 sayılı Genelge ile kurulan 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının veya gerektiğinde ilgili bakan yardımcısının başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ve engellilik alanında faaliyet göstermekte olup ulusal düzeyde en çok temsil gücünü haiz iki konfederasyonun üst düzey birer temsilcisinden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirildi" ifadelerine yer verildi.

Atama kararları Resmî Gazete'deAtama kararları Resmî Gazete'de

Kaynak: DHA

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Atama kararları Resmî Gazete'deAtama kararları Resmî Gazete'de
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan
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