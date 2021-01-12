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Resmen açıklandı: Deadpool 3, +18 olarak geliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 12.01.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Resmen açıklandı: Deadpool 3, +18 olarak geliyor

Ryan Reynolds’ın başrolünü üstlendiği Marvel’ın arsız anti-süper kahramanı Deadpool’un henüz tam adı belli olmayan Deadpool 3 yetişkin içerikli olan +18 olarak çekileceği doğrulandı.

Deadpool 3'ün geleceği hakkında konuşan Marvel Başkanı Kevin Feige, merak edilen 2 konuya açıklık getirdi. İlki Deadpool 3’ün yetişkin içerikli olacağı, ikincisi ise Deadpool’un Marvel Sinematik Evreni’ne geçiş yapacağı. Feige, Deadpool 3'ün MCU'da geçeceğini resmen onayladı.

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İlk olarak 2016 yılında Ryan Reynolds'ın yoğun çabalarıyla vizyona yaş sınırıyla birlikte giren Deadpool, büyük yankı uyandırmıştı. 58 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip olan film, R-rated yaş sınırlandırmasına rağmen 758 milyon dolar gelir elde etmiş ve 20th Century Fox'un yüzünü güldürmüştü. 2 yıl aradan sonra gelen Deadpool 2, bu sefer bütçesini 2 katına çıkarmış ve 785 milyon dolar gelir elde etmişti.

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Marvel Başkanı Kevin Feige, Deadpool 3 filmin senaryosunun Lizzie Molyneux-Loeglin ve Wendy Molyneux tarafından yazıldığını, Ryan Reynolds'ın da senaryoyu denetlediğini söyledi. Deadpool 3 filminin vizyon tarihiyle ilgili henüz bir bilgi verilmese de filmi muhtemelen 2022 yılından önce göremeyeceğiz gibi duruyor.

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