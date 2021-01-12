Resmen açıklandı: Deadpool 3, +18 olarak geliyor

Deadpool 3'ün geleceği hakkında konuşan Marvel Başkanı Kevin Feige, merak edilen 2 konuya açıklık getirdi. İlki Deadpool 3’ün yetişkin içerikli olacağı, ikincisi ise Deadpool’un Marvel Sinematik Evreni’ne geçiş yapacağı. Feige, Deadpool 3'ün MCU'da geçeceğini resmen onayladı.

İlk olarak 2016 yılında Ryan Reynolds'ın yoğun çabalarıyla vizyona yaş sınırıyla birlikte giren Deadpool, büyük yankı uyandırmıştı. 58 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip olan film, R-rated yaş sınırlandırmasına rağmen 758 milyon dolar gelir elde etmiş ve 20th Century Fox'un yüzünü güldürmüştü. 2 yıl aradan sonra gelen Deadpool 2, bu sefer bütçesini 2 katına çıkarmış ve 785 milyon dolar gelir elde etmişti.

Marvel Başkanı Kevin Feige, Deadpool 3 filmin senaryosunun Lizzie Molyneux-Loeglin ve Wendy Molyneux tarafından yazıldığını, Ryan Reynolds'ın da senaryoyu denetlediğini söyledi. Deadpool 3 filminin vizyon tarihiyle ilgili henüz bir bilgi verilmese de filmi muhtemelen 2022 yılından önce göremeyeceğiz gibi duruyor.



