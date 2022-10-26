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Resmen ölüme sürüklendi! Elbisesi metro vagonunun kapısına sıkışınca...

26.10.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin en kalabalık şehri olan New York'un ünlü metrosu 59. Cadde Columbus Circle istasyonunda trene yetişmek için koşan 20 yaşındaki bir adam, kıyafetlerinin bir vagonun kapısına sıkışması üzerine trenle birlikte sürüklenerek feci şekilde can verdi.

Resmen ölüme sürüklendi! Elbisesi metro vagonunun kapısına sıkışınca...

Polisler, Pazartesi günü Manhattan'daki bir metro istasyonunda yaşanan korkunç olaya ilişkin detayları paylaştı. Genç bir adamın, metro istasyonunda giysisinin bir parçasının treninin kapılarına sıkıştığı ve kendini kurtaramadığı akılalmaz kazada, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini bildirdi.

EŞYALARI TRENDE SIKIŞTI

İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki gencin Yukarı Batı Yakası'ndaki 59. Cadde Columbus Circle istasyonunda güneye giden trene binmeye çalışırken, saat 17.00 sıralarında içeri giremeden kapılara sıkıştığını açıkladı. Polis, elbisesinin bir kısmının ve sırt çantasının aynı trende sıkışıp kaldığını bildirdi.

SUÇ SÜPHESİ YOK

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Genç adam, tren onu sürükleyip düşmesine neden olduğu için kurtulamadı. Bir süre raylarda sürüklendikten sonra tren ona çarptı. Talihsiz gencin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer davada herhangi bir suç şüphesi duymadıklarını açıkladı.

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New York tren abd

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