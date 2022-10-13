HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi

13.10.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'da boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için Genel Kurul'da bir araya geldi. Buna göre Genel Kurul'da Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi. Seçilen yeni üyeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti. HSK Genel Kurulunca Yargıtay üyeliklerine seçilenler hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Döndü Deniz Bilir, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Deniz Gül, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Murat Soylu, Hakimler Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nurullah Bodur, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Emine Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken'in Yargıtay üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

thumbs_b_c_46227c5702f95fc2864649c679b145bf

YARGITAY ÜYELERİNDEN BİRİ ŞEHİT EŞİ OLDU

Yargıtay üyesi seçilen Ankara BAM Daire Başkanı Emine Erdoğan'ın İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi olduğu öğrenildi. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Otobüs Cevizlibağ durağından geçiyor mu?" diye sordu... Sonrası korkunç! Darbedip otobüsten attı"Otobüs Cevizlibağ durağından geçiyor mu?" diye sordu... Sonrası korkunç! Darbedip otobüsten attı
Fatih Portakal, bu fotoğrafla paylaştı! "Erdoğan'ı başarılı buluyorum"Fatih Portakal, bu fotoğrafla paylaştı! "Erdoğan'ı başarılı buluyorum"
Tüm ipler Putin'in elinde! Rusya'dan net mesaj geldiTüm ipler Putin'in elinde! Rusya'dan net mesaj geldi
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...

Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...

Fatih Portakal, bu fotoğrafla paylaştı! "Erdoğan'ı başarılı buluyorum"

Fatih Portakal, bu fotoğrafla paylaştı! "Erdoğan'ı başarılı buluyorum"

Sizin de EYT’den erken emekli olma şansınız olabilir!

Sizin de EYT’den erken emekli olma şansınız olabilir!

Ekim ayının merakla beklenen anketi yayınlandı! İttifaklar arası farktan sonra bir partideki artış dikkatlerden kaçmadı

Ekim ayının merakla beklenen anketi yayınlandı! İttifaklar arası farktan sonra bir partideki artış dikkatlerden kaçmadı

Putin'in önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi!

Putin'in önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi!

Tuvalet açılışı sosyal medyada gündem oldu

Tuvalet açılışı sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.