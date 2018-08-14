Restoranda şort gerilimi! Hakan Ural ayrıntılarıyla anlattı

Hakan Ural’ın “Suç duyurusunda bulunuyorum” diyerek anlattığı olaya göre; ‘Gel Konuşalım’ adlı programın kamera arkasında çalışan İrem adlı genç kadın, kız kardeşiyle oturduğu Ortaköy’de bir kafede kendini avukat olarak tanıtan bir kişinin gerici tacizine uğradı. Ural, şahsın, işletmeciyi çağırarak “Bu kızların şortu çok kısa ben rahatsız oluyorum, kaldırın” dediğini söyledi. İşletme sahibinin ise “Ne münasebet” diyerek şahıs ile tartışmaya girdiği sonunda polislerin kafeye inceleme yapmaya geldikleri öğrenildi.

POLİS ÜST TARAMASI YAPMIŞ

Ural sözlerini şöyle tamamladı: “Kafeye gelen polisler, kendini avukat olarak tanıtan kişiye, ‘Sen insanların kıyafetine neden karışıyorsun?’ demek yerine kadınlara ‘Ayağa kalkın bakalım, şortlarınız ne kadar kısa bakacağız’ dedi. Bu akıllara zarar bir durum. Bu hasta ruhlu insanların acil yakalanması lazım. Hem kendisini avukat olarak tanıtan hem de genç kızlara karşı inanılmaz bir tutum takınan polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum.



