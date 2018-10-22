Resul Dindar'dan hayranlarına öfkeli çıkış! 'Sus cevap verme bana...'

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, dün Küçükçekmece'de düzenlenen Balık Festivali'nde sahne aldı. Konser bitiminde şarkıcı ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları Resul Dindar'ın karavanının önünde toplandı.

Karavandan çıkan Dindar, 'Kaç kişi geliyor olmuyor ki böyle' dedi. Bir hayranının 'Sizi sevmese bu kadar halk buraya gelir mi' sözleriyle çılgına dönen Resul Dindar 'Ya cevap verme sus sende be!' diye bağırdı.

"HİÇ KİMSE GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR"

O anların videosu 'Hiç kimse göründüğü gibi değildir' notu ile sosyal medyada paylaşıldı. Resul Dindar tepki çeken olayın ardından sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı:

"Neden iyilikleri paylaşıp büyütemiyoruz...? Neden hâl deyip geçemiyoruz...? Neden anlamıyoruz vaziyeti...? Neden geçiyoruz merhameti...? Neden bakmıyoruz öteye...? Neden unutuyoruz dünü..? Neden parçalıyoruz günü..? Uyuyabiliyor muyuz..? Yoksa uyumak zorunda mı bırakıyoruz bedeni..? Nasıl uyanıyoruz..? Hepimiz aslında bir Hiç değilmiyiz..? Neden kovalıyoruz gideni...? Neden ayırıyoruz seveni..? Neden sadece an var..? Zaman kimin için...? Neden büyüyoruz...? Neden küçülüyoruz..? Neden ölüyoruz..? Ne zaman gömülüyoruz..? Ne kadar biliyoruz..? Ne ara öğreniyoruz...? Neden bir araya getirmiyoruz faydalı şeyleri..? Neden sadece dinliyoruz ve duyamıyoruz..? Neden hata yapıyoruz..?

Biz bunları neden yapıyoruz..?"



