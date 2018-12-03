Reyhan Karaca seyircileri yarıştırdı

Programına sevilen şarkısı “Sevdik Sevdalandık” ile başlayan Karaca, şarkılarını söylerken sahneden inip seyircileri ile düet de yaptı. Reyhan Karaca, “Ben parçayı söylerken sizlerin yanına gelip bildiğiniz veya bilmediğiniz herhangi bir şarkıda size mikrofon uzatacağım.

Şarkıları birlikte seslendireceğiz… Bu bir yarışma kazanana bir de ödülümüz olacak” diyerek izleyicilerinin arasında tatlı bir rekabet yaşattı. Bir çok dinleyicisine mikrofon uzatan Karaca, “Herkesin sesi çok güzel, herkes de bütün şarkıları biliyormuş” diyerek güldürdü.



