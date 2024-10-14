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Reynmen ablası düğüne gelemediği için ağladı! Gelinlik ve damatlığı giyip evine gittiler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.10.2024 09:12
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Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran İtalya'da evlendi. Reynmen, hamile olduğu için düğününe gelemeyen ablasına yaptığı sürprizle dikkat çekti. Taze çift evde ablası için yeniden gelinlik ve damatlık giydi.

Reynmen ablası düğüne gelemediği için ağladı! Gelinlik ve damatlığı giyip evine gittiler

"Reynmen" lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, uzun süredir birlikte olduğu Emire Cansu Kurtaran'a geçtiğimiz nisan ayının sonunda evlenme teklif etmişti.

Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran geçtiğimiz günlerde, İtalya'da dünyaevine girdi.

İtalya’nın Amalfi kıyısında düzenlenen törenle dünyaevine giren çifti, aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

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O ANLARI PAYLAŞTI

Ancak Reynmen'in ablası düğüne gelemedi. Reynmen ise "Çok ağladım" diyerek yaşadıklarını anlattı ve eşiyle birlikte ablasına şahane bir sürpriz yaptı.

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Reynmen ve Emire Cansu gelinlik ve damatlığını yeniden giyerek ablasının evine gitti. Ablası Reynmen'i karşısında görünce çok mutlu oldu.

Fenomen isim "Her zaman yanımda olduğunu ya da ne olursa olsun olmaya çalıştığını biliyorum olamadığın için çok üzüldüm" dedi.

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Reynmen
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