Reynmen'den A Milli Basketbol Takımı için şarkı

Reynmen olarak bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesinde A Milli Basketbol Takımı için şarkı ve klip hazırladı.
A Milli Basketbol Takımı'nın resmi sponsoru Petlas desteğiyle çekilen klip YouTube'da 1 günde 2.6 milyon izlendi. El Ele isimli şarkının müziğinde Hürkan Hugola Gugen imzası bulunuyor.
Açıklama yapan Reynmen, "Kim derdi ki milli takıma marş yapacaksın? Vay be! Bu kadarını hayal etmemiştim" dedi.
EL ELE İSİMLİ ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE:
"Dağları taşları izbe yamaçları
En sert kışları aştık geldik
Yerlere göklere puslu denizlere
Sığmadık engine taştık geldik
Dertleri aşkları nice gözyaşları
Hepsini geride bıraktık geldik
Kırmızı akları onca savaşları
Hepsini tarihe yazdık geldik
Bir kere on kere yüz kere bin kere El ele el ele Türkiye
Bir kere on kere yüz kere bin kere El ele el ele Türkiye."
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