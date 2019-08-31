Reynmen'den A Milli Basketbol Takımı için şarkı

Reynmen olarak bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesinde A Milli Basketbol Takımı için şarkı ve klip hazırladı.

A Milli Basketbol Takımı'nın resmi sponsoru Petlas desteğiyle çekilen klip YouTube'da 1 günde 2.6 milyon izlendi. El Ele isimli şarkının müziğinde Hürkan Hugola Gugen imzası bulunuyor.

Açıklama yapan Reynmen, "Kim derdi ki milli takıma marş yapacaksın? Vay be! Bu kadarını hayal etmemiştim" dedi.

EL ELE İSİMLİ ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE:

"Dağları taşları izbe yamaçları

En sert kışları aştık geldik

Yerlere göklere puslu denizlere

Sığmadık engine taştık geldik

Dertleri aşkları nice gözyaşları

Hepsini geride bıraktık geldik

Kırmızı akları onca savaşları

Hepsini tarihe yazdık geldik

Bir kere on kere yüz kere bin kere El ele el ele Türkiye

Bir kere on kere yüz kere bin kere El ele el ele Türkiye."

