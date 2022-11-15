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Reynmen'in İstiklal'deki hain saldırıdan sonra gösterdiği tepki gündem oldu! "Eğer dün üzülüp bugün g.t oynatıyorsanız..."

15.11.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Reynmen, İstiklal'deki hain saldırı sonrası yaptığı paylaşımda, "Çok özür dileyerek, eğer dün üzülüp bugün g.t oynatıyorsanız, bizden bi cacık olmaz. Yas da mı tutamıyoruz artık, yazık bize.” yazarak eğlenceli paylaşım yapanlara tepki gösterdi.

İstanbul'da dün hain bir saldırı gerçekleşti. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Bombayı bıraktığı belirlenen terörist, gözaltına alınırken kaçış anı ve yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

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Konuyla ilgili pek çok ünlü isim de hem acılarını hem isyanlarını sosyal medya üzerinden dile getirdi. Bu isimlerden biri ise sosyal medya fenomeni Reynmen oldu.
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Paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan sosyal medyada Reynmen lakabını kullanan Yusuf Aktaş, bu kez geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırının ardından attığı tweetle gündeme geldi.

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Reynmen "Çok özür dileyerek, eğer dün üzülüp bugün g.t oynatıyorsanız bizden bi cacık olmaz. Yas da mı tutamıyoruz artık, yazık bize." diyerek eğlenceli paylaşım yapanlara tepki gösterdi.

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Reynmen İstiklal Caddesi saldırı

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