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Reyting sonuçları açıklandı! Aile, Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş 14 Mart reyting sonuçları birincisi...

15.03.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 14 Mart Salı günü Aile, ben Bu Cihana Sığmazam, Taçsız Prenses, Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş, Survivor ve Yürek Çıkmazı gibi yapımların ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Bilindiği üzere yayımlanan listeler dizilerin ekran ömrünü belirliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 14 Mart reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

Reyting sonuçları açıklandı! Aile, Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş 14 Mart reyting sonuçları birincisi...

Reyting sonuçları internette araştırılıyor. 14 Mart Çarşamba gününe ilişkin listenin yayımlanması ile birlikte en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Peki, 14 Mart Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 14 Mart Salı ünü reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 14 MART AÇIKLANDI MI?

14 Mart Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer alırken, AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.Açıklanan sonuçlara göre;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
2 ATV ANA HABER ATV
3 UC KIZ KARDES KANAL D
4 AILE SHOW TV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 ESRA EROL'DA ATV
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV
9 SURVIVOR TV8
10 YUREK CIKMAZI TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM
1 AILE SHOW TV
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 UC KIZ KARDES KANAL D
4 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
5 AILE (OZET) SHOW TV
6 YUREK CIKMAZI TRT 1
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 ATV ANA HABER ATV
9 SURVIVOR TV8
10 ESRA EROL'DA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 AILE SHOW TV
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 UC KIZ KARDES KANAL D
4 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 ATV ANA HABER ATV
7 ESRA EROL'DA ATV
8 AILE (OZET) SHOW TV
9 YUREK CIKMAZI TRT 1
10 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATVb
Reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

7 Mart Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total’de birinci sırada Üç Kız Kardeş,, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada ise Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB’de birinci sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Üç Kız Kardeş yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda birinci sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Üç Kız Kardeş yer aldı.

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survivor Reyting sonuçları Ben Bu Cihana Sığmazam aile üç kız kardeş

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