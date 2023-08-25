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  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kim Milyoner Olmak İster, Ya Çok Seversen, MasterChef All Star 24 Ağustos 2023 reyting sonuçları birincisi!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kim Milyoner Olmak İster, Ya Çok Seversen, MasterChef All Star 24 Ağustos 2023 reyting sonuçları birincisi!

24.08.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Ağustos reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 24 Ağustos Perşembe gününe ilişkin verilerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Dün yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. Peki, 24 Ağustos reyting birincisi kim oldu?

24 Ağustos reyting sonuçları merak konusu oldu. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün akşam İntikam Vakti, Celal ile Ceren, Kim Milyoner Olmak İster, Ya Çok Seversen, MasterChef gibi yapımlar ekrana geldi. 24 Ağustos reyting sonuçları internette araştırılıyor. İşte, İntikam Vakti, Celal ile Ceren, Kim Milyoner Olmak İster, Ya Çok Seversen, MasterChef gibi yaspımların ekrana geldiği 24 Ağustos 2023 Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

24 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada TRT1'de yayınlanan "Kendi Düşen Ağlamaz", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada TV8,5'da ekrana gelen "Genk-Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması", 3.sırada "Kendi Düşen Ağlamaz" yer aldı.

reyting 25 ağustos

GEÇEN HAFTANIN (17 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada TRT Spor’da yayınlanan “Beşiktaş-Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Karşılaşması”, 3.sırada “Kendi Düşen Ağlamaz” yer aldı.

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