REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dönence, MasterChef All Star 15 Ağustos reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor.15 Ağustos Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 15 Ağustos reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 15 Ağustos Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 15 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

15 Ağustos Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

8 Ağustos Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Show TV'de yayınlanan Türk Sineması "Korkusuz Korkak", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Korkusuz Korkak", 3.sırada "Masterchef Türkiye All Star Özet" yer aldı.



