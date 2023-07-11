REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster 11 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 11 Temmuz Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 11 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 11 Temmuz 2023 Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 11 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

11 Temmuz Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

4 Temmuz Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada tv8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Kanal D'de ilk bölümü yayınlanan "Dönence" dizisi, 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada Kanal D'nin yeni dizisi "Dönence", 3.sırada Show TV'de tekrarı ekrana gelen "Güldür Güldür Show" yer aldı.



