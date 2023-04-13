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Reyting sonuçları açıklandı mı? Kraliçe, Adım Farah, Kuruluş Osman 12 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

13.04.2023 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 12 Nisan Çarşamba günü televizyon ekranlarında Kuruluş Osman, Adım Farah, Kraliçe, Survivor gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Nisan reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Kraliçe, Adım Farah, Kuruluş Osman 12 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 12 Nisan Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 12 Nisan Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 12 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 12 NİSAN AÇIKLANDI MI?

12 Nisan Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

REYTİNG

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

5 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada ATV Ana Haber, ikinci sırada Esra Erol'da, AB'de ise ikinci sırada Adım Farah, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ikinci sırada Adım Farah, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.
Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 2.sırada Fox TV'de yayınlanan "Adım Farah", 3.sırada "Kuruluş Osman" yer aldı.

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