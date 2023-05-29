REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ömer, Veda Mektubu, Alparslan: Büyük Selçuklu 29 Mayıs REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 29 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 29 Mayıs Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 29 Mayıs Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 29 MAYIS AÇIKLANDI MI?

29 Mayıs Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

22 Mayıs Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Ömer, ikinci sırada ATV Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer özet yer aldı.



