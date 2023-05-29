MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ömer, Veda Mektubu, Alparslan: Büyük Selçuklu 29 Mayıs REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ömer, Veda Mektubu, Alparslan: Büyük Selçuklu 29 Mayıs REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

29.05.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün araştırılıyor. 29 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarında Ömer, Veda Mektubu, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor, gibi yapımlar yer aldı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Mayıs reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ömer, Veda Mektubu, Alparslan: Büyük Selçuklu 29 Mayıs REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 29 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 29 Mayıs Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 29 Mayıs Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 29 MAYIS AÇIKLANDI MI?

29 Mayıs Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

22 Mayıs Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Ömer, ikinci sırada ATV Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer özet yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şef Memet Özer acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu!Şef Memet Özer acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu!
Ünlü oyuncu seçim sonrası kararını verdi! 'Bana gitme vakti göründü"Ünlü oyuncu seçim sonrası kararını verdi! 'Bana gitme vakti göründü"
"İkisini birden seviyordum" diyerek itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı"İkisini birden seviyordum" diyerek itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
survivor reyting Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Reyting sonuçları ömer ele

En Çok Okunan Haberler

Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'

Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri!

'Siyasi hayatı biterdi...'

'Siyasi hayatı biterdi...'

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

YRP'li Melih Güner'in paylaşımı gündem oldu! Gelen tepkilerin ardından tweeti sildi

YRP'li Melih Güner'in paylaşımı gündem oldu! Gelen tepkilerin ardından tweeti sildi

Olay yerine gelince yaptığı şoke etti! 'Arabam gitti' deyip...

Olay yerine gelince yaptığı şoke etti! 'Arabam gitti' deyip...

İlginizi Çekebilir

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Stanley termosta indirim

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Stanley termosta indirim

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.