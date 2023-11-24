REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Sakla Beni, Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star 23 Kasım 2023 reyting sonuçları birincisi

23 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün Sakla Beni, Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 23 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gibi yapımların ekrana geldiği 23 Kasım 2023 Perşembe gününün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

23 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3. sırada “Aldatmak” yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN (16 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

16 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Esra Erol'da, ikinci sırada Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Hudutsuz Sevda yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Hudutsuz Sevda, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.







