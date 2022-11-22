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  4. Reza Zarrab'dan Ebru Gündeş'e tehdit iddiası! İranlı milyarderden ayrılma sebebi bu mu?

Reza Zarrab'dan Ebru Gündeş'e tehdit iddiası! İranlı milyarderden ayrılma sebebi bu mu?

22.11.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş geçtiğimiz günlerde İranlı milyarder sevgilisi Rassan Khoshnaw ile yollarını ayırmıştı. İddiaya göre Gündeş'in eski eşi ve kızının babası Reza Zarrab, Gündeş'in evlenmesi halinde kızının velayetini almakla tehdit etti. Kızını kaybetme korkusu yaşayan Gündeş, eski eşinin tehdidi karşısında çareyi ayrılmakta buldu.

Reza Zarrab'dan Ebru Gündeş'e tehdit iddiası! İranlı milyarderden ayrılma sebebi bu mu?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçen Mayıs ayından beri Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini gözlerden uzak tutmak için çabalayan çift, geçen haftalarda da evlilik kararı
almıştı.

EVLİLİK BEKLERKEN AYRILIK GELDİ!

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw yollarını ayırdı. OnurAkayMedya’dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre, Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'ın ayrılık nedeninin Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab olduğu öğrenildi.

VELAYETİ ALMAKLA TEHDİT EDİNCE...

Zarrab, Gündeş'i evlenmesi durumunda çocuğunun velayetini almakla tehdit etti ve Gündeş'in evlenmesi durumunda çocuğunun velayetini almak için avukatına talimat verdi. Bu durumu öğrenen Gündeş ise evlilik kararından vazgeçti.

Gündeş ve Zarrab’ın tek celsede sonuçlanan boşanma davasında, kızları Alara’nın velayeti Ebru Gündeş’e verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş reza zarrab

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