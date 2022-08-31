RFID nedir? RFID etiket ne işe yarar?

Kablosuz olarak çalışan RFID teknolojisi, radyo dalgalarını kullanır. Basit bir temele dayanan RFID, etiket ve okuyucu başta olmak üzere birçok farklı donanımdan oluşur. RFID ve RFID etiketinin ne olduğuna, kullanım alanlarına ve daha fazlasına içeriğin devamından göz atabilirsiniz.
RFID, Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisidir. Açılımı 'Radio Frequency Identification' olarak karşınıza çıkar. Nesneleri radyo frekanslarından yararlanarak tekil ve otomatik olarak tanımlar. Kablosuz iletişim teknolojilerinin önemli bir parçası olan RFID, her geçen gün gelişmekte olup birçok sektörde yaygın olarak kullanılır.
RFID teknolojisi, stok yönetiminden hasta güvenliğine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. RFID kullanım alanları arasında ön plana çıkanlar şunlardır:
RFID etiket, radyo frekansıyla yapılan sorguları alıp sistemin bu sorguları cevaplamasını sağlayan bir donanımdır. Anten, silikon yonga ve kaplamadan oluşur. Anten, radyo frekansı yardımıyla nesne bilgilerini okutucuya iletirken yonga, nesne ile ilgili bilgileri saklar.
RFID etiket tipleri 3' e ayrılır:
RFID etiketi, farklı sektörlerde bilgi saklama, takip ve kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. RFID özellikleri arasında yer alan bilgi okuma ve yazma işlemleri, RFID etiketi sayesinde gerçekleşir. Nesnelere yerleştirilen RFID etiketi, taşınabilir olması ile sağladığı kullanım kolaylığı sayesinde günümüzün en çok tercih edilen teknolojileri arasındadır.
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