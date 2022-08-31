RFID nedir? RFID etiket ne işe yarar?

Kablosuz olarak çalışan RFID teknolojisi, radyo dalgalarını kullanır. Basit bir temele dayanan RFID, etiket ve okuyucu başta olmak üzere birçok farklı donanımdan oluşur. RFID ve RFID etiketinin ne olduğuna, kullanım alanlarına ve daha fazlasına içeriğin devamından göz atabilirsiniz.

RFID nedir?

RFID, Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisidir. Açılımı 'Radio Frequency Identification' olarak karşınıza çıkar. Nesneleri radyo frekanslarından yararlanarak tekil ve otomatik olarak tanımlar. Kablosuz iletişim teknolojilerinin önemli bir parçası olan RFID, her geçen gün gelişmekte olup birçok sektörde yaygın olarak kullanılır.

RFID nerelerde kullanılır?

RFID teknolojisi, stok yönetiminden hasta güvenliğine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. RFID kullanım alanları arasında ön plana çıkanlar şunlardır:

Sevkiyat ve stok yönetimi

Bakım ve onarım operasyonları

Geçiş kontrol sistemleri

Doküman takibi

Personel güvenliği

Üretim takibi

Demirbaş eşyaların takibi

RFID etiket nedir?

RFID etiket, radyo frekansıyla yapılan sorguları alıp sistemin bu sorguları cevaplamasını sağlayan bir donanımdır. Anten, silikon yonga ve kaplamadan oluşur. Anten, radyo frekansı yardımıyla nesne bilgilerini okutucuya iletirken yonga, nesne ile ilgili bilgileri saklar.

RFID etiket tipleri nelerdir?

RFID etiket tipleri 3' e ayrılır:

Pasif etiket: Elektromanyetik enerjiyle çalışır, dahili bir güç kaynağı bulunmaz.

Yarı pasif etiket: Dahili bir güç kaynağı bulunur.

Aktif etiket: Kendine ait güç kaynağı ve vericisi bulunur.

RFID etiket ne işe yarar?

RFID etiketi, farklı sektörlerde bilgi saklama, takip ve kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. RFID özellikleri arasında yer alan bilgi okuma ve yazma işlemleri, RFID etiketi sayesinde gerçekleşir. Nesnelere yerleştirilen RFID etiketi, taşınabilir olması ile sağladığı kullanım kolaylığı sayesinde günümüzün en çok tercih edilen teknolojileri arasındadır.

