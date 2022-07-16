Ricky Martin kimdir, hapse mi giriyor? Ensest ilişki ile suçlanan Ricky Martin kaç yaşında ve aslen nereli?

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in hayatı gündeme gelmesinin sonrasında merak edildi. Yeğeni ile ensest ilişki yaşadığı söylenen ünlü sanatçının eğer suçlu bulunursa 50 yıl hapis cezası alabilecek. Peki Ricky Martin kimdir, hapse mi giriyor?

RICKY MARTIN KİMDİR?

24 Aralık 1971 tarihinde San Juan, Porto Riko'da dünyaya gelen ünlü isim, 50 yaşındadır. Porto Rikolu olan şarkıcı, psikolog Enrique Martin Negroni ve muhasebeci Nereida Morales'in oğlu olarak biliniyor.

Martin, 2011 senesinde ekonomist olan Carlos Gonzalez Abella ile ilişkisini açıklamış ve ikili bir ilişki yaşamıştı. Ricky Martin, 2014 senesinde ise bu ilişkisine son vermişti. 2016 yılında ressam ve sanatçı Jwan Yosef ile aşk yaşamaya başlayan isim, 2018 yılında Yosef ile evliliklerini duyurmuştu.

Ricky Martin ayrıca 2008 senesinde, bir taşıyıcı anne tarafından dünyaya getirilmiş olan ikiz oğulları Matteo ve Valentino'nun da babası olarak biliniyor.

Martin'in evlendiği Yosef'ten de Lucia ve Renn isminde iki çocuğu var.

