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Rıdvan Dilmen, Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Büyükekşi arasında geçen konuşmayı paylaştı! ''Neden Suudi Arabistan'da oynuyorsunuz?''

30.12.2023 22:05 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan fakat Suudi Arabistan yetkililerinin skandal tavrı nedeniyle iptal olan Süper Kupa maçı sonrası yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Rıdvan Dilmen, katıldığı televizyon programında, Süper Kupa maçı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında yaşanan konuşmayı paylaştı.

Rıdvan Dilmen, Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Büyükekşi arasında geçen konuşmayı paylaştı! ''Neden Suudi Arabistan'da oynuyorsunuz?''

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmediği için oynanmayan Süper Kupa maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den açıklama geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gösterdiği tutum sayesinde iptal olan mücadele sonrası gözler Mehmet Büyükekşi'ye çevrilmişti.

İSTİFA EDECEK Mİ?

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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa rezaleti sonrası konakladığı otelde fenalaşan Mehmet Büyükekşi Türkiye'ye döndü. Havalimanı çıkışı istifa sorularına yanıt vermeyen Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten. Hepinize iyi yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN AÇIKLADI: "ERDOĞAN İLE KONUŞTULAR"

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Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanma kararının alınmasının ardından Mehmet Büyükekşi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yemekte karşılaştığını ifade eden Rıdvan Dilmen, ikili arasındaki geçen konuşmayı aktardı.

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"BEN KULÜPLERE SORDUM, KABUL ETTİLER"

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Konuşmaya Büyükekşi'nin başladığını söyleyen Dilmen, Mehmet Büyükekşi'nin, "Ben kulüplere sordum. 4 milyon dolar para var, kazanan ve kaybeden şu kadar alacak dedim. Kulüp başkanları da kabul ettiler. İlk talep onlardan değil benden gitti." şeklinde konuştuğunu söyledi.

ERDOĞAN SORUYOR: "NEDEN SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNUYORSUNUZ?"

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Bu konuşma üzerine Recep Tayyip Erdoğan, Büyükekşi'ye, "Türkiye varken neden Suudi Arabistan'da oynuyorsunuz?" şeklinde soru yöneltiyor...

BÜYÜKEKŞİ: "TEKLİF SUNDUK, KABUL ETTİLER"

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Erdoğan'ın bu soruna cevap veren Büyükekşi, "İki kulüp de para kazanacağı için böyle bir teklif sunduk ve onlar da kabul etti." dediği ifade edildi. Aldığı bu cevabın ardından Erdoğan'ın da, "O zaman tamam" dediği aktarıldı. Rıdvan Dilmen'in paylaştığı bu konuşma sosyal medyada gündeme oturdu.

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