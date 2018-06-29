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Rıfat Ababay'ın yeni adresi neresi oldu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2018 16:32 | Son Güncelleme

Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay’ın Acun Ilıcalı ile yakın temas halinde olduğu ve Yetenek Sizsiniz kadrosuna katılmayı düşündüğü ortaya çıktı

Rıfat Ababay'ın yeni adresi neresi oldu?

Doğan Medya’nın Demirören ailesinin eline geçmesinin ardından istifasını veren isimler arasına katılan Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay’ın Acun Ilıcalı ile yakın temas halinde olduğu ortaya çıktı.

ABABAY YETENEK SİZSİNİZ’E

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; televizyonun dahi çocuğu Acun, 22 yıl yönettiği Posta’yı Türkiye’nin en çok satan gazetesi yapmayı başaran Ababay’ı yeni sezonda Yetenek Sizsiniz kadrosuna katmak için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

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ACUN YAKIN MARKAJDA

Ababay’ın gazete sayfalarındaki başarılarla dolu kariyerini televizyon önünde de devam ettireceğine inanan Acun, yeni sezonda üç jüri koltuğundan birini muhakkak Ababay’a teslim etmek istediğini de her fırsatta yakın çevresine söylüyor.

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Posta Gazetesi’ni dün itibariyle bırakan Ababay ise sıklıkla bir süre dinlenmekten yana olduğunu ifade ediyor.

İkilinin uzun yıllardan beri dost olması, hatta Acun’un en yakın arkadaşı Esat Yontuç’un bile nikah şahitliğini Ababay’ın yapması ise 'el sıkışma' ihtimallerini kuvvetlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yetenek Sizsiniz Rıfat Ababay Acun Ilıcalı

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