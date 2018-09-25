Rihanna 6 Türk'ü takip ediyor!

Uzun bir süredir müziğe ara veren Rihanna, son zamanlarda daha çok kozmetik ve iç çamaşırı markalarıyla gündeme geldi.

İş yoğunluğundan ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla iletişime geçti. Instagram'da yaklaşık 65 milyon kişi tarafından takip edilen Rihanna, sadece bin 331 kişiyi takip etti.

Barbadoslu şarkıcının, takip ettiği kişiler arasında 6 Türk'ün bulunması dikkat çekti. Güzel şarkıcı Hümeyra, Çağla, Eda, İdil, Sefa ve Pınar adlı hayranlarıyla yakından ilgilendi. Rihanna'nın Türk hayranlarıyla sosyal medya üzerinden konuştuğu ve onları sık sık konserlerine çağırdığı öğrenildi.



