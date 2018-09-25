MAGAZİN

Rihanna 6 Türk'ü takip ediyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

Instagram’daki takipçi sayısı 65 milyonu bulan Rihanna, Türk hayranlarına jest yaptı

Rihanna 6 Türk'ü takip ediyor!

Uzun bir süredir müziğe ara veren Rihanna, son zamanlarda daha çok kozmetik ve iç çamaşırı markalarıyla gündeme geldi.

İş yoğunluğundan ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla iletişime geçti. Instagram'da yaklaşık 65 milyon kişi tarafından takip edilen Rihanna, sadece bin 331 kişiyi takip etti.

Barbadoslu şarkıcının, takip ettiği kişiler arasında 6 Türk'ün bulunması dikkat çekti. Güzel şarkıcı Hümeyra, Çağla, Eda, İdil, Sefa ve Pınar adlı hayranlarıyla yakından ilgilendi. Rihanna'nın Türk hayranlarıyla sosyal medya üzerinden konuştuğu ve onları sık sık konserlerine çağırdığı öğrenildi.


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rihanna rihanna instagram

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