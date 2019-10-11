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Rihanna: Donald Trump akıl hastası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 10:31 | Son Güncelleme

Rihanna, ABD Başkanı Donald Trump'ın Teksas'taki silahlı saldırı ile ilgili, “Akıl hastalığı sorunu” yorumu yapmasına tepki gösterdi. Barbadoslu sanatçı "Şu sıra Amerika'daki en akıl hastası insan, bizzat Başkan gibi görünüyor" dedi.

Rihanna: Donald Trump akıl hastası

Yeni çıkardığı kitabıyla (The Rihanna Book) gündemde olan Rihanna, ABD Başkanı Donald Trump'a sürekli yönelttiği eleştirileri, Vogue dergisine verdiği röportajda da devam etti.

ABD'de ateşli silahlarla düzenlenen katliamlarda can kayıplarının artmasına rağmen Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin özellikle makineli tüfeklere yönelik silah kontrolü için adım atmamasına tepki gösteren ünlü hip-hop şarkıcısı, "İnsanlar yasal şekilde satın alınabilen savaşlarda kullanılan silahlarla öldürülüyor. Bu normal bir şey değil. Asla ve asla normal olmamalı" diye konuştu.

Saldırıların insanların ırkına ve etnik kökenine göre sınıflandırıldığını söyleyen Rihanna "Ten rengine göre farklı sınıflandırılıyor. Bu yüze bir tokattır. Tamamen ırkçılıktır" dedi.

31 yaşındaki Barbados doğumlu sanatçı, Vogue dergisine yaptığı değerlendirmede Trump'ın Texas, Chicago ve Ohio'da üst üste düzenlenen katliamların faillerinden "Çok, çok ciddi akıl hastaları" diye söz etmesine tepki gösterdi. Rihanna "El Paso'daki aynı Walmart mağazasına aynı silahla bir Arap erkeğini koyun, Trump asla oturduğu yerden bunun 'akıl hastalığı sorunu' olduğu açıklamasını yapmazdı. Şu sıra Amerika'daki en akıl hastası insan, bizzat Başkan gibi görünüyor" dedi.

GELİNLİK HAYALİNİ DE ANLATTI

Elbette Rihanna sadece siyasetten bahsetmedi. Bir süredir Suudi işadamı Hassan Jameel ile birlikte olan Rihanna efsanevi editör Anna Wintour'un "Nasıl bir gelinlik hayal ediyorsun sorusuna ise "Bu, muhtemelen benim john Galliano ile ortak çalışarak tasarlayacağım bir gelinlik olurdu" yanıtını verdi.

Rihanna Teksas, Ohio ve Chicago'da düzenlenen saldırılar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'a atıfta bulunurak "Öyle bir dünya düşünün ki AK-47 almak vize almaktan daha kolay" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
rihanna Donald Trump

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