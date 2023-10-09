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  4. Rita Ora beyaz bluzuyla poz verdi! Sütyensiz poz gündem oldu

Rita Ora beyaz bluzuyla poz verdi! Sütyensiz poz gündem oldu

09.10.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta küçük bir törenle dünyaevine giren Rita Ora ile Taika Waititi, düğünden fotoğrafları 2 yıl sonra paylaşarak gündem olmuştu. Evliliği kadar tarzıyla da son dönemde adından söz ettiren şarkıcı Ora sütyensiz seçimiyle gündem oldu.

İngiliz şarkıcı Rita Ora ile Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi'nin 2021 yılında aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, 4 Ağustos 2022'de gizlice evlenmişti. Düğün fotoğraflarını daha yeni paylaşan Rita Ora son dönemde tarzıyla adından söz ettiriyor.

Rita Ora, Instagram'da inanılmaz vücudunu gösteren bazı fotoğraflar paylaşarak yürekleri hoplattı.

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32 yaşındaki şarkıcı, kusursuz karın kaslarını ortaya çıkaran yarışçı yakalı beyaz bir üst giydi. Şarkıcı beyaz üstünün altında hiçbir şey giymedi ve sütyensiz poz verdi.

Fotoğrafa Ora 'Son birkaç günüm çok güzel geçti. Bir sonraki durağa...' notunu düştü.

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Şarkıcı başlığın sonuna bir uçak emojisi ekleyerek 16 milyon takipçisinin ilgisini çekti.

Son dönemde kendini spora da veren Ora'nın tarzı da bununla doğru orantılı olarak cesurlaşmıştı.


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Rita Ora uçak yaşında ele

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