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Rita Ora güneş banyosu yaptı! Bikinisiyle yerlere uzandı

27.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rita Ora hafta sonu Avustralya'da Noel kutladı. Son dönemde yaşadığı üçlü ilişkiyle dikkat çeken Rita Ora parlak bikinisiyle çimlere uzanıp güneş banyosu yaptı.

Rita Ora güneş banyosu yaptı! Bikinisiyle yerlere uzandı

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora şu sıralar nişan hazırlığı yapıyor. Hazırlıklara Noel'de kısa bir ara veren ve dinlenmeye çekilen Ora güneşi kaçırmak istemedi.

Parlak pullu bir tanga bikini giyip kendini bahçeye atan Rita Ora güneşin tadını tüm gün çıkardı.

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Dağınık saçları ve takılarıyla dikkat çeken Ora kendini çimlerin üstüne atıp pozlar verdi. Sere serpe uzanıp güneşlenen güzel şarkıcı bir süredir büyük aşk yaşadığı yönetmen sevgilisiyle nişanlanmak için de gün sayıyor.

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Rita Ora'ya yakın kaynaklar ikilinin bir araya geldiklerinden beri neredeyse bir gün bile ayrı kalamadığını söylüyor.

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Rita Ora
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