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Rita Ora kendini aştı! Tişörtündeki göğüs detayı bomba

07.01.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz şarkıcı Rita Ora, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Rita Ora, bu defa bikinisinin üzerine giydiği tişörtle dikkatleri çekti.

Rita Ora kendini aştı! Tişörtündeki göğüs detayı bomba

Üçlü ilişki yaşadığı konuşulan Rita Ora, ateşli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Dünyaca ünlü yıldız, bu defa bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

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Yeni single'ı You Only Love Me'yi bu ayın sonlarında çıkaracak olan 32 yaşındaki şarkıcı, adada verdiği seksi pozlarla göz doldurdu.

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Etkileyici karın kaslarını sergileyen Rita, plaj kaçamağı sırasında poz verirken krem rengi bir bikini üstü ve uyumlu bir alt giydi.

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Yeni single'ı için beklenti oluşturan Rita, gönderisine şu açıklamayı yaptı: "Eskiyi bırak, yeniyi getir...Çünkü sen sadece beni seviyorsun!! Sadece beni sev.'

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