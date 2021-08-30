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Rita Ora plajdan yaptığı paylaşımla dikkat çekti

30.08.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rita Ora, ‘Seaside’ adını verdiği teklisinin çıktığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Diane Warren, Sofia Reyes ve Reik ile iş birliğine giden şarkıcı, deniz kenarında birbirinden seksi pozlara imza attı.

Rita Ora plajdan yaptığı paylaşımla dikkat çekti

Rita Ora son paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekti. Güneşin tadını çıkaran Ora siyah bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Takipçilerine mutlu haftalar dileyen Rita Ora her zaman tarzıyla dikkat çekiyor. Moda tutkunu olan Rita, görünümünü sayısız mücevherli bilezik ve kolyeyle süsledi.

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Ünlü yönetmen Taika Waititi ile şarkıcı sevgilisi Rita Ora’nın oyuncu Tessa Thompson’la bir partide çekilen samimi görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Üçlü ilişkisiyle gündeme gelen Ora daha sonra yönetmen sevgilisiyle de bir galada boy göstermişti.

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Rita Ora
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Ateş ediyor resmen.

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