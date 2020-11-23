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Rita Ora sosyal medyayı salladı! Dekoltesini gösterdi

23.11.2020 09:58 | Son Güncelleme:
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Rita Ora sosyal medyayı salladı! Dekoltesini gösterdi

20 milyon sterlin’lik (yaklaşık 203 milyon TL) servetiyle gündeme gelen Rita Ora son paylaşımlarıyla olay oldu. Rita Ora göğüslerini sergilemekten çekinmedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken 29 yaşındaki şarkıcı Rita Ora üç muhteşem fotoğrafla hayal gücüne çok az şey bıraktı.

İki albüm çıkaran, yetenek yarışmalarında jüri koltuğunda oturan Rita Ora olay olmaya devam ediyor.
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Beyaz fermuarlı bir süt tercih eden ve fermuarını da neredeyse sonuna kadar açan Ora seksi hallerini hayranlarıyla paylaştı.

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Dekoltesini çekinmeden gösteren Rita Ora'ya hayranlarından beğeni yağdı.

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Rita Ora ve kız kardeşi Elena Ora, geçtiğimiz ay TheLifeCo Wellbeing Bodrum’da bir haftalık detoks kampına girmişti.


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