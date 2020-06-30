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  4. Rıza Esendemir'in kızı Eceşan Esendemir yoğun bakımdan çıktı

Rıza Esendemir'in kızı Eceşan Esendemir yoğun bakımdan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 12:06 | Son Güncelleme

Sunucu ve radyo programcısı Rıza Esendemir'in geçtiğimiz günlerde skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olan kızı Eceşan Esendemir, yoğun bakımdan çıktı. Esendemir, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda" notuyla paylaştı.

Rıza Esendemir'in kızı Eceşan Esendemir yoğun bakımdan çıktı

Radyo programcısı Rıza Esendemir'in Yeşim Vatan ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, birkaç gün önce skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olmuştu. Eceşan'ın iyileşmesi için takipçilerinden dua isteyen Esendemir, mutlu haberi önceki gün Instagram hesabından verdi.

Rıza Esendemir, kızının yoğun bakımdan çıktığını belirterek, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu yayınladı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Sevincini takipçileriyle paylaşan Esendemir, "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Radyo programcısı, 2014'te şarkıcı İrem Derici ile 2'inci evliliğini gerçekleştirmiş, 2016 yılında da boşanmıştı.

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