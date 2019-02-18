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Rize'de kafasından vurulan bir erkek cesedi bulundu

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GÜNDEM  | 18.02.2019 16:26 | Son Güncelleme

Rize'nin Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi, Eski Park mevkiinde Y.K'ya ait olduğu öğrenilen bir erkek cesedi bulundu. Bulunan kişinin intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği bilinmiyor.

Rize'de kafasından vurulan bir erkek cesedi bulundu

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar tarafından Ardeşen'in Merkez Mahallesi'nde yerde yatan bir erkek cesedi olduğu fark edilerek polise haber verildi. İlk belirlemelere göre cesedin Y.K İsimli Ardeşen'li Bir vatandaşa ait olduğu öğrenildi.

Polis Ekipleri, olay yerinde geniş çapta bir güvenlik önlemi alırken kafasından vurulduğu tespit edilen Y.K'nın cesedi 112 Acil ekipleri ve savcılık incelemesi sonucu Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rize intihar cinayet

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