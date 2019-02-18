Rize'de kafasından vurulan bir erkek cesedi bulundu

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar tarafından Ardeşen'in Merkez Mahallesi'nde yerde yatan bir erkek cesedi olduğu fark edilerek polise haber verildi. İlk belirlemelere göre cesedin Y.K İsimli Ardeşen'li Bir vatandaşa ait olduğu öğrenildi.
Polis Ekipleri, olay yerinde geniş çapta bir güvenlik önlemi alırken kafasından vurulduğu tespit edilen Y.K'nın cesedi 112 Acil ekipleri ve savcılık incelemesi sonucu Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)
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