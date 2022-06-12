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  4. Rize'de varangel adlı ilkel teleferiğin halatı koptu: 1 ölü 1 yaralı

Rize'de varangel adlı ilkel teleferiğin halatı koptu: 1 ölü 1 yaralı

12.06.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğin çelik halatının kopması sonucu feci bir kaza yaşandı. Metrelerce yüksekten düşen Nuray Özdemir (75) hayatını kaybetti, yeğeni Sevda B.(52) ise yaralandı. AFAD, JAK ve UMKE ekipleri ise zorlu arazide kazazedelere ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı.

Rize'de varangel adlı ilkel teleferiğin halatı koptu: 1 ölü 1 yaralı

Çamlıhemşin'deki olay saat 16.00 sıralarında Mollaveyis köyünde yaşandı. Bahçede çay hasadı yapan Nuray Özdemir ile yeğeni Sevda Bilaloğlu, yağmurun şiddetini artırması nedeniyle yörede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğin kabinine binerek eve gitmeye çalıştı.

ÇELİK HALAT KOPUNCA METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞTÜLER

Teyze-yeğen hareket halindeki teleferiğin çelik halatının kopması sonucu kabinle birlikte 5 metre yüksekten düştü.

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Komşuların ihbarı ile olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sedyeyle yamaç araziden halatlar yardımıyla indirilerek ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralılardan Nuray Özdemir yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Sevda Bilaloğlu'nun tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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