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  4. Rizeli Mehmet'e sözleri tepki çekmişti! Deniz Masterchef'in ilk haftadan aday olunca gündem oldu

Rizeli Mehmet'e sözleri tepki çekmişti! Deniz Masterchef'in ilk haftadan aday olunca gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.08.2024 08:29
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MasterChef Türkiye'de daha ilk günden yarışmacıları eleştiren Deniz, Rizeli Mehmet ile gerilmişti. Deniz daha ilk hafta gitme adayı oldu. MasterChef Deniz'in sözleri ise gündem oldu.

Rizeli Mehmet'e sözleri tepki çekmişti! Deniz Masterchef'in ilk haftadan aday olunca gündem oldu

MasterChef Türkiye'de yeni yarışmacılar belli oldu. "Ben birlikte yarışacağım arkadaşlarımın hak etmesini istiyorum" diyerek sosyal medyada büyük tepki çeken Deniz öne çıkan isimlerdendi.

Deniz yedeklerde olan Rizeli Mehmet ile de gerilmiş ve ikilinin arasında yaşananlar gündem olmuştu.

Masterchef'te ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kıran kırana geçen mücadelede yarışmacılar Ege mezeleri hazırladı. Meze ağırlıklı bir mutfak hazırlanması istenen yarışmacılar birbirinden güzel tabaklar hazırladı.

MasterChef'in ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan ise Alper oldu. Alper ilk gitme adayı tercihini Serhat'tan yana kullandı.

Alper "Serhat en güçlü aday ve potadan çıkabilecek bir kişi. Stratejik olarak en güçlü adayı seçtim" dedi.

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ELEME ADAYI OLMASINA YORUM YAĞDI

Kırmızı Takım'da oylama sonucu ikinci gitme adayı Deniz oldu. Mynet'in haberine göre; 6 oy alıp potaya giden ikinci yarışmacı Deniz "Eksiklerim olduğu için yazıldım. İyi bir tabak çıkarsam yazılmazdım. Strateji tabii bu. Çok sevilen bir insan olmadığım için yazıldığımı düşünüyorum" diyerek kendini savundu.

Rizeli Mehmet'e sözleri sonrası Deniz'e tepki yağdı! "İtici, haddini bilmez..." Rizeli Mehmet'e sözleri sonrası Deniz'e tepki yağdı! "İtici, haddini bilmez..."

Sosyal medyada Deniz'in potada olmasına sevinenler de vardı. Deniz hakkında "Büyük konuşmamak lazımdı", "İlahi adalet", "Rizeli Mehmet'in ahı" yorumları yapıldı.

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