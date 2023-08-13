MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Robbie Williams'ın eşi şarkıcının çıplak fotoğrafını paylaştı! Seks bombası"

Robbie Williams'ın eşi şarkıcının çıplak fotoğrafını paylaştı! Seks bombası"

13.08.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, Türk asıllı Amerikalı oyuncu eşi Ayda Field ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Bir süre önce neredeyse hiç cinsellik yaşamadıklarını söyleyen Williams'ın eşi kocasının yatakta çıplak pozunu paylaşınca olay oldu.

Robbie Williams, 2010 yılında Amerikalı bir anne ve Türk bir babadan dünyaya gelen aktris Ayda Field ile dünyaevine girmişti. Dört çocukları olan çift geçtiğimiz aylarda samimi itiraflarıyla gündeme gelmişti.

Şarkıcı bir süre önce eşiyle neredeyse hiç cinsellik yaşamadığını itiraf etmişti. "Herkes evlilikten sonra cinselliğin bittiğini bilir. Bu işler böyledir" diyen Williams "Depresyon tedavisinde bir süre testosteron kullandım ama bağımlı olduğum için bırakmak zorunda kaldım. Kocaman kare omuzlarım olmuştu, iyi bir görüntü değildi. Ama testosteron kullanırken yaşadığımız cinsellik çok iyiydi. Bu da birbirimizden ne kadar hoşlandığımızı gösteriyor. Bunu özlüyorum" demişti.

Ekran Alıntısı

Zaman zaman denediklerini açıklayan çiftten Field geçtiğimiz gün kocasının yatakta çıplak halde uyurken fotoğrafını çekti ve paylaşıma "Seks bombası" notunu düştü.

Fiziğini sergiledi! Mayosunda göğüs pedi olmayınca... Fiziğini sergiledi! Mayosunda göğüs pedi olmayınca...

Paylaşımı yapmasına kocasının izin verdiğini söyleyen Ayda Field eleştiri kadar beğeni mesajları da aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bırakın kızınız devam etsin siz annelik yapın" yorumuna bomba yanıt"Bırakın kızınız devam etsin siz annelik yapın" yorumuna bomba yanıt
İtirafı gündem oldu! Cinsel ilişki öncesi bakın ne istiyormuşİtirafı gündem oldu! Cinsel ilişki öncesi bakın ne istiyormuş
Hande Fırat, Melik Yiğitel'in Defne Samyeli hakkındaki sözlerine çok kızdı! "Telefonu kafana yersin"Hande Fırat, Melik Yiğitel'in Defne Samyeli hakkındaki sözlerine çok kızdı! "Telefonu kafana yersin"
Anahtar Kelimeler:
Robbie Williams Oyuncu anne ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı
Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.