Robbie Williams'ın eşi şarkıcının çıplak fotoğrafını paylaştı! Seks bombası"

Robbie Williams, 2010 yılında Amerikalı bir anne ve Türk bir babadan dünyaya gelen aktris Ayda Field ile dünyaevine girmişti. Dört çocukları olan çift geçtiğimiz aylarda samimi itiraflarıyla gündeme gelmişti.

Şarkıcı bir süre önce eşiyle neredeyse hiç cinsellik yaşamadığını itiraf etmişti. "Herkes evlilikten sonra cinselliğin bittiğini bilir. Bu işler böyledir" diyen Williams "Depresyon tedavisinde bir süre testosteron kullandım ama bağımlı olduğum için bırakmak zorunda kaldım. Kocaman kare omuzlarım olmuştu, iyi bir görüntü değildi. Ama testosteron kullanırken yaşadığımız cinsellik çok iyiydi. Bu da birbirimizden ne kadar hoşlandığımızı gösteriyor. Bunu özlüyorum" demişti.

Zaman zaman denediklerini açıklayan çiftten Field geçtiğimiz gün kocasının yatakta çıplak halde uyurken fotoğrafını çekti ve paylaşıma "Seks bombası" notunu düştü.

Paylaşımı yapmasına kocasının izin verdiğini söyleyen Ayda Field eleştiri kadar beğeni mesajları da aldı.



