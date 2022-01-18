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Robbie Williams'tan bekaret itirafı! Annesinin yatağında 'saniyeler içinde' kaybettiğini açıkladı

18.01.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, bekaretini nasıl kaybettiğini açıkladı. 'Saniyeler içinde' diyen Williams, ilk seferini sevgiyle hatırlıyor. Hatta şarkılarından birine ilk birlikte olduğu kızın adını koyduğu açıklayan ünlü şarkıcı, 'bunu yapmamalıydım' diyerek kendisini de eleştirdi.

Robbie Williams'tan bekaret itirafı! Annesinin yatağında 'saniyeler içinde' kaybettiğini açıkladı

47 yaşındaki ünlü şarkıcı Robbie Williams bekaretini kaybettiği zamanı anlattı. Birkaç dakikadan fazla bir süre partnerini eğlendirmek için mücadele ettiğini ve neredeyse tamamen vazgeçtiğini itiraf eden Williams, hatırladıklarını anlattı.

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"Kızı benim evime götürdüm ve sonra korktum, 'Bunu yapamam' dedim. Eve giderken tüm arkadaşlarımın beni gösterip güldüğünü gördüm ve strese girdim. Kendi kendime bunu 'Hayır bunu yapmalıyım' dedim.

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Ve sonra o ayrılırken tüm arkadaşlarımın yüzlerini işaret edip bana güldüğünü gördüm ve 'Hayır, bunu yapmalıyım' dedim.

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Benim yatağıma sığamadığımız için annemin yatağına gittik. Her şey saniyeler içinde bitti." diyen Robbie Williams, hızlı bir karşılaşma olmasına rağmen ilk sevgilisini sevgiyle hatırlıyor.

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Hatta şarkılarından birinin sözlerinde ona gizlice atıfta bulunduğunu da itiraf etmekten çekinmedi.
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Ünlü şarkıcı daha sonra, sevişme tekniğini geliştirmek için hoşlanmadığı insanlarla birlikte olduğunu açıkladı.

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Robbie Williams, 2010 yılında Türk kökenli televizyon sunucusu Ayda Field ile evlendi. Çiftin dört çocuğu bulunuyor.


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