Robbie Williams'tan bekaret itirafı! Annesinin yatağında 'saniyeler içinde' kaybettiğini açıkladı

47 yaşındaki ünlü şarkıcı Robbie Williams bekaretini kaybettiği zamanı anlattı. Birkaç dakikadan fazla bir süre partnerini eğlendirmek için mücadele ettiğini ve neredeyse tamamen vazgeçtiğini itiraf eden Williams, hatırladıklarını anlattı.

"Kızı benim evime götürdüm ve sonra korktum, 'Bunu yapamam' dedim. Eve giderken tüm arkadaşlarımın beni gösterip güldüğünü gördüm ve strese girdim. Kendi kendime bunu 'Hayır bunu yapmalıyım' dedim.

Ve sonra o ayrılırken tüm arkadaşlarımın yüzlerini işaret edip bana güldüğünü gördüm ve 'Hayır, bunu yapmalıyım' dedim.

Benim yatağıma sığamadığımız için annemin yatağına gittik. Her şey saniyeler içinde bitti." diyen Robbie Williams, hızlı bir karşılaşma olmasına rağmen ilk sevgilisini sevgiyle hatırlıyor.

Hatta şarkılarından birinin sözlerinde ona gizlice atıfta bulunduğunu da itiraf etmekten çekinmedi.



Ünlü şarkıcı daha sonra, sevişme tekniğini geliştirmek için hoşlanmadığı insanlarla birlikte olduğunu açıkladı.

Robbie Williams, 2010 yılında Türk kökenli televizyon sunucusu Ayda Field ile evlendi. Çiftin dört çocuğu bulunuyor.



