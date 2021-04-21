Rober Hatemo içini döktü: "Çok pişmanım!"

90’lı yılların sonunda Esmer şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapan Rober Hatemo, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yaptığı Dur Bi Dinle programında anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, 2010 yılında yakalandığı bir hastalık yüzünden ölümden döndüğünü söyledi.

İşte Rober Hatemo’nun açıklamalarından satır başları:

“Dedemin çok özel bir yeri var hayatımda… Dedemle arkadaştık, çocukken de beni gezdirirdi büyüdüğümde de gezdirdi. Başka türlü bir baba modeli oldu bana müzikle ilgili çok doldurdu beni. Ölmesine yakın hastalandığı dönemde de ben çok büyük bir aşk yaşıyordum, çok gençtim çok pişmanım…”

“DEDEMİN ÖLÜMÜNDE İSTEDİĞİM KADAR YANINDA OLAMADIM”

“Gençken insan her zaman doğruları yapamayabiliyor. ‘Daha çok vakit ayırmalıydım’ diye düşünüyorum şimdi ama yapamadım o zaman… Tabii ki dedeme sonsuz vakit ayırdım, güzel şeyler yaptık beraber ama ölümünde istediğim kadar yanında olamadım.”

“Dedemle Taksim-Beyoğlu’nda üç katlı Rum evlerinde büyüdüm. En alt katta mutfak vardı orada dedemin müzik aletleri vardı. Ne iş gelirse ona gidiyorduk, televizyonlarda da çıktı o dönem… Orkestra şefliği yaptı. Dedem çok beğenirdi benim şarkı söylememi ‘Benim diyen solist senin gibi mikrofon tutamaz’ derdi. Kendisi enteresan bir adamdı üç dil biliyordu. Çalmadığı enstrüman yoktu.”