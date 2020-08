Robert Downey Jr.’ın serveti dudak uçuklattı

We Got This Covered'ın haberine göre Iron Man filmi için aldığı 500 bin dolarlık (yaklaşık 3 milyon 600 bin TL) ödeme oyuncu kadrosundaki en çok kazanan oyuncu bile olmadığına işaret etse de Marvel Sinematik Evreni’nde her yeniden görünüşünde Downey Jr.’ın gelirleri arttı. Özellikle Avengers: Endgame’le birlikte oyuncu 75 milyon dolar (yaklaşık 554 milyon TL) kazanmasını sağladı.

Tony Stark ve Sherlock Holmes filmlerinden elde ettiği gelirlerle 55 yaşındaki Robert Downey Jr.’ın servetinin 300 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 217 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.