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Robert Downey Jr.’ın serveti dudak uçuklattı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

5 yaşından beri film sektöründe olan Robert Downey Jr.’ın net geliri dudak uçuklattı. İnişli çıkışlı bir kariyeri olan aktör başta Iron Man olmak üzere aldığı rollerden büyük bir gelir elde etti.

Robert Downey Jr.’ın serveti dudak uçuklattı

Avengers filmlerinde canlandırdığı Tony Stark karakteriyle ve Sherlock Holmes filmleriyle dünya çapında ün kazanan Robert Downey Jr.’ın net geliri dudak uçuklattı.

Babası yönetmen olan ABD’li Hollywood yıldızı oyunculuk kariyerine 1970’te 5 yaşındayken babasının yönettiği Pound filmindeki rolüyle başlamıştı. Bu da ünlü oyuncunun neredeyse yarım asırdır Hollywood’da olduğu anlamına geliyor.

ABD’nin film endüstrisinin en büyük yıldızlarından biri olan Downey Jr. esas olarak Marvel Sinematik Evreni’ndeki Tony Stark karakteriyle uzun süreli bir başarı elde etti.

GENÇ YAŞTA OSCAR ADAYLIĞI

Kendi jenerasyonunun en iyi oyuncularından biri olarak değerlendirilen Robert Downey Jr, yalnızca 20’li yaşlarındayken Chaplin filmindeki rolüyle Akademi Ödülleri’ne aday gösterilmişti.

Her ne kadar uyuşturucuyla ilintili olarak başından bir dizi tutuklama ve rehabilitasyon süreci geçse de Ally McBeal dizisiyle kariyeri yeniden toparlanmaya başladı.

Marvel Sinematik Evreni’ne ilk girişinde pek çok kişi bunun riskli bir karar olduğunu düşünse de filmlerin elde ettiği başarılar göz önünde tutulduğunda bunun oyuncu açısından hayli akıllıca bir karar olduğu anlaşılıyor.

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We Got This Covered'ın haberine göre Iron Man filmi için aldığı 500 bin dolarlık (yaklaşık 3 milyon 600 bin TL) ödeme oyuncu kadrosundaki en çok kazanan oyuncu bile olmadığına işaret etse de Marvel Sinematik Evreni’nde her yeniden görünüşünde Downey Jr.’ın gelirleri arttı. Özellikle Avengers: Endgame’le birlikte oyuncu 75 milyon dolar (yaklaşık 554 milyon TL) kazanmasını sağladı.

Tony Stark ve Sherlock Holmes filmlerinden elde ettiği gelirlerle 55 yaşındaki Robert Downey Jr.’ın servetinin 300 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 217 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.


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