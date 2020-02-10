"Robin Hood" şimdi de Osmaniye'de ortaya çıktı

'Robin Hood' olarak adlandırılan gizemli hayırsever Osmaniye’de ortaya çıktı. Merkez 7 Ocak Mahallesi’nde Osman Dal’a ait bakkala lüks bir otomobil ile gelen iki kişi bakkaldan içeri girip mahallelinin bakkala olan borçlarını ödemek istediklerini söyledi. Borç defterindeki mahallelinin borcunu toplayan bakkal dükkanı sahibi Osman Dal alacağının 3 bin 500 lira tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine gizemli hayırsever cebinden bin euro (6 bin 500 TL) çıkarıp bakkala vererek, "Bizi çok bekletmediniz üstü kalsın" deyip geldikleri araca binerek bakkaldan uzaklaştı.

Mahalleliden alacaklarını tahsil eden bakkal Osman Dal üzerinde “Dal marketten duyuru. Değerli müşterilerimiz. Değerli müşterilerimiz. Veresiye borçlarınızın tamamı hayırsever birileri tarafından 07.02.2020 tarihinde ödenmiştir. Hayırsevere teşekkür ederiz” yazısını iş yerinin camına astı. Borçları tahsil eden Osman Dal, “İki kişi geldi veresiye defterini almak istiyoruz dediler. Durumu iyi olmayanların borcunu ödemek istiyoruz dediler. Ben de borç defterinden borçları toplamaya başladım. Sonra da işimiz acele bakkala borç yazdıranın durumu iyi değildir zaten dediler. 3 bin 500 lira alacağımız çıktı. Bin euro verip üstünü de diğer ihtiyaç sahiplerine verirsiniz dediler. Bizde koli yaptık onlara verdik” şeklinde konuştu.