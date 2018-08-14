Robin Wright ile Clement Giraudet evlendi

ABD’li oyuncu Robin Wright, kendisinden 20 yaş küçük olduğu belirtilen Clement Giraduent ile Fransa’da evlendi.

52 yaşındaki aktristin kızı, instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesinin Lo Roche-sur-le-Buis bölgesinde basına kapalı gerçekleşen mütevazi bir törenle evlendiğini duyurdu.

People dergisine konuşan bir kaynak, nikah törenin çok sade ve özel olduğunu belirterek, ünlü oyuncunun büyük bir etinlik istemediğini açıkladı.

Vogue Fransa, Robin Wright’ın, Kemal Harris tasarımı bohem bir gelinlik giydiğini yazdı.

Üçüncü kez evlenen 'House of Cards' yıldızı, 1986-1988 yılları arasında Dane Witherspoon, 1996-2010 yılları arasında ünlü aktör Sean Penn ile evli kalmıştı. Wright’ın Penn ile evliliğinden 27 yaşında Dylan Frances Penn adında bir kızı ile 24 yaşında Hopper Penn adında bir oğlu bulunuyor.

