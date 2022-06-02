Robotlar yakında acıyı hissedebilir! Gitgide bize benziyorlar

İnsanlar acı hissine sahipken, robotlar buna sahip değil. Fakat çok yakında bu değişebilir. Artık robotlar da acı hissedebilir. Peki nasıl?

DİKKATE DEĞER BİR YETENEK

Rahatsız edici hisleri taklit edebilen yeni bir elektronik cilt geliştirildi. Bu çalışma sayesinde robotlar kısa sürede acı hissedebilirler. Buluşun arkasındaki bilim insanları, akıllı cilt ile donatılmış mekanik bir elin, avuç içine inen bir darbe gibi dış uyaranlara tepki vermeyi öğrenme konusunda dikkate değer bir yetenek gösterdiğini söylüyorlar.

Bu buluş, ağrıyı hissetmeyi öğrenmek için beynin nöral yollarını taklit eden 'sinaptik transistörlere' dayalı yeni bir tür işleme sistemi kullanıyor. Ancak sensörler, tipik olarak, bir bilgisayar tarafından düzgün bir şekilde işlenmesi ve yanıt verilmesi zaman alabilen ve cildin gerçek dünyadaki görevlerde potansiyel etkinliğini azaltacak gecikmelere neden olabilecek büyük hacimli veriler üretiyor.

BÜYÜK BİR İLERLEME: YENİ E-CİLT GELİŞTİRİLDİ

Büyük bir ilerleme olduğuna inanılan yeni 'e-skin' prototipini Glasgow Üniversitesi'nden bir mühendis ekibi geliştirdi. Önceki kavramların gecikmelerini ve güç tüketimini ortadan kaldırmak için insan çevresel sinir sisteminin deriden gelen sinyalleri nasıl yorumladığından ilham aldılar.

Sinaps benzeri yanıt verebilen elektronik bir cilt oluşturmak için araştırmacılar, çinko oksit nanotellerden yapılmış 168 sinaptik transistörden oluşan bir ızgarayı doğrudan esnek bir plastik yüzeyin yüzeyine yazdırdılar.

Sensör, dokunulduğunda elektrik direncinde bir değişiklik kaydediyor, hafif bir dokunuş küçük bir değişiklik ve sert bir dokunuş ise daha büyük bir değişiklik yaratıyor.

Bilim adamları, bunun insan vücudundaki duyusal nöronların çalışma şeklini taklit etmek için tasarlandığını kaydetti.

Ayrıca, insan sinir sisteminin nasıl çalıştığını taklit eden bir yerleşik bilgi işleme süreci yoluyla bu simüle edilmiş rahatsızlık kaynağından uzaklaşmayı öğrendi.

Glasgow Üniversitesi'nden Profesör Ravinder Dahiya, "Hepimiz hayatımızın erken dönemlerinde, kendimize tekrar zarar vermemizi önlemek için acı gibi beklenmedik uyaranlara uygun şekilde cevap vermeyi öğreniyoruz" dedi.

Elektronik cildi geliştiren BEST grubunun bir üyesi ve makalenin ortak yazarı olan Fengyuan Liu ise "Bu araştırma, gelecekte robotların dünyayı yeni yollarla keşfedebilmesini ve etkileşimde bulunabilmesini sağlayan daha gelişmiş bir elektronik cildin veya insana yakın dokunma hassasiyeti seviyelerine sahip protez uzuvlar oluşturmanın temeli olabilir." ifadelerini kullandı.

