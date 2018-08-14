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Rocky'nin kızları tatilde! Herkes onlara baktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.08.2018 10:24 | Son Güncelleme

Rocky serisiyle dünya çapında üne kavuşan ABD'li aktör Sylvester Stallone, kızlarıyla tatilde...

Rocky filminde boksör Rocky Balboa karakteriyle dünya çapında üne kavuşan 72 yaşındaki ABD'li aktör Sylvester Stallone, tatilini kızlarıyla birlikte Meksika'da geçiriyor.

Sylvester Stallone kızlarıyla tatilde

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Rocky serisiyle dünya çapında üne kavuşan ABD'li aktör Sylvester Stallone, kızlarıyla tatilde...
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Rocky filminde boksör Rocky Balboa karakteriyle dünya çapında üne kavuşan 72 yaşındaki ABD'li aktör Sylvester Stallone, tatilini kızlarıyla birlikte Meksika'da geçiriyor.
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Sylvester Stallone'nin kızları Sistine Rose ve Scarlet Rose, güzellikleriyle Meksika sahillerini sallıyor.
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20 yaşındaki Sistine, beyaz bikinisi ve fit vücuduyla takdir topladı.
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Stallone'un kızları Sistine ve Sophia'nın Instagramda 800 binden fazla takipçisi var.
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rocky Sylvester Stallone kızları meksika tatil

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72 yaşındamı aboovvvv
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