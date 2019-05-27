MAGAZİN

Rojda Demirer: Dayatmalarda bulunmadan...

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

Oyuncu Rojda Demirer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine gelen eleştirilere imalı bir tepkide bulundu.

Rojda Demirer: Dayatmalarda bulunmadan...

Çarpışma dizisinin güzel oyuncusu Rojda Demirer sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden…

Gündelik hayatına dair yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Demirer, zaman zaman da önemli mesajlar içeren paylaşımlarda bulunuyor.

Rojda Demirer son olarak imalı bir paylaşımda bulundu: "Herkesin sınırlarını bilip, inancının özünü kavrayıp, dayatmalarda bulunmadan onu kendi ruhunda yaşadığı, kendi inancından (sadece dinen değil fikren de) olmayana saygı duyup, sevgi ve hoşgörü ile yaklaştığı bir hafta ve hatta bir ömür dilerim.”

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