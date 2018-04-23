MAGAZİN

Romantik yemek

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

İşadamı Özgür İnal’la ilişkisi sona eren Nurgül Yeşilçay, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla yemekte görüntülendi.

İşte o anlar...

Romantik yemek

1 / 11

UZAK DOĞU MUTFAĞI

UZAK DOĞU MUTFAĞI
Ankaralı işadamı Özgür İnal’la ilişkisi bir süre önce sona eren Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Kuruçeşme’deki İnari adlı Uzak Doğu restoranındaydı.
2 / 11

Ünlü oyuncu mekanda bir erkek arkadaşıyla baş başa yemek yedi. Uzun süre sohbet eden ikili, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.
3 / 11

YERİNİ DEĞİŞTİRDİ Bir ara makyajını tazelemek için masadan kalkan Nurgül Yeşilçay, geri döndüğünde bu kez erkek arkadaşının yanına oturdu. Ancak o sırada fotoğraflarının çekildiğini fark etti.
4 / 11

Önce yerini değiştirip masanın karşısına geçen oyuncu, ardından mekanı tek başına terk etti.
5 / 11

Nurgül Yeşilçay’ın erkek arkadaşı elleriyle yüzünü gizleyerek fotoğrafının çekilmesini engellemeye çalıştı.
6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
özgür inal nurgül yeşilçay

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ebru Şancı'dan Hadise'ye: Roberto Carlos

Ebru Şancı'dan Hadise'ye: Roberto Carlos

Kate Middleton doğum için hastanede

Kate Middleton doğum için hastanede

Saadet sezonu erken açtı!

Saadet sezonu erken açtı!

Ünlü isimlerin 23 Nisan coşkusu!

Ünlü isimlerin 23 Nisan coşkusu!

Tarkan’a rest mi çekti?

Tarkan’a rest mi çekti?

Hadise görenleri şaşırttı! 1 haftada ne değişti?

Hadise görenleri şaşırttı! 1 haftada ne değişti?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.