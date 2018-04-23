Romantik yemek

Ünlü oyuncu mekanda bir erkek arkadaşıyla baş başa yemek yedi. Uzun süre sohbet eden ikili, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

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YERİNİ DEĞİŞTİRDİ Bir ara makyajını tazelemek için masadan kalkan Nurgül Yeşilçay, geri döndüğünde bu kez erkek arkadaşının yanına oturdu. Ancak o sırada fotoğraflarının çekildiğini fark etti.