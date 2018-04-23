Romantik yemek
1 / 11
UZAK DOĞU MUTFAĞI
Ankaralı işadamı Özgür İnal’la ilişkisi bir süre önce sona eren Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Kuruçeşme’deki İnari adlı Uzak Doğu restoranındaydı.
2 / 11
Ünlü oyuncu mekanda bir erkek arkadaşıyla baş başa yemek yedi. Uzun süre sohbet eden ikili, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.
3 / 11
YERİNİ DEĞİŞTİRDİ Bir ara makyajını tazelemek için masadan kalkan Nurgül Yeşilçay, geri döndüğünde bu kez erkek arkadaşının yanına oturdu. Ancak o sırada fotoğraflarının çekildiğini fark etti.
4 / 11
Önce yerini değiştirip masanın karşısına geçen oyuncu, ardından mekanı tek başına terk etti.
5 / 11
Nurgül Yeşilçay’ın erkek arkadaşı elleriyle yüzünü gizleyerek fotoğrafının çekilmesini engellemeye çalıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum