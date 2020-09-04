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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez kırmızı halıda boy gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 14:29 | Son Güncelleme

Juventus forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 77. Venedik Film Festivali'ne katıldı. Rodriguez, önce The Human Voice'un film gösterimine, daha sonra da akşam düzenlenen etkinlikteki kırmızı halıda boy gösterdi.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez kırmızı halıda boy gösterdi

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun model sevgilisi Georgina Rodriguez, 77. Venedik Film Festivali açılışına tek başına katıldı. Geçtiğimiz yıllara kıyasla koronavirüs salgını nedeniyle sade bir tören ile açılan festivale damga vuran isimlerden biri Rodriguez oldu.

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The Human Voice filminin gün galasına pudra pembesi yırtmaçlı bir elbise ile kırmızı halıda boy gösterdi. 26 yaşındaki model, film gösteriminin ardından akşam düzenlenen başka bir etkinliğe de katıldı.

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Bu kez siyah yırtmaçlı bir elbise giyen Georgina Rodriguez, basın mensuplarına poz verdi. Rodriguez, kıyafetini beyaz taşlı bir kolye, parıltılı küpeler ve yüzüklerle tamamladı.
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Her iki etkinlikte de saçlarını açık bırakan Georgina Rodriguez'e futbolcu sevgilisi Cristiano Ronaldo'nun eşlik etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

HAYATI DEĞİŞTİ

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2016 yılında, Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanıştı. Çift, birbirlerine ilk görüşte aşık oldu. Rodriguez, kendisinin satış elemanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını anlatmıştı.

Rodriguez, "Daha sonra iş çevremin dışında başka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diye konuşmuştu.


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