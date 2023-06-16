Röportajda ağzından kaçırdı! Orayı işaret etti: 'Putin apar topar barış ilan edecek'

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlattığı taarruz sonrası çatışmalar şiddetlendi. Kiev yönetimi ise taarruz ilk aşamasında Ukrayna güçlerinin kritik kent Bahmut'a yaklaştığını duyurdu. Ordu güneyde de Zaporijya'ya doğru ilerliyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise saldırılara karşı Rusya'nın bazı noktalarda çok sıkı savunma yaptığını duyurdu.

RUS ZIRHLILARI İMHA EDİLDİ

Ukrayna'da güçler cephede ilerlerken Rus mevzilerini hedef aldı. Donetsk bölgesinde Rusya'ya ait bir obüsü ateş altına aldı. Ukraynalı birlikler aynı bölgede Rus zırhlılarını da imha etti.

PUTİN: 'BAŞARISIZ OLDULAR'

Putin Ukrayna'nın karşı taarruzunun başarısız olduğunu iddia etti. Rusya'nın kayıplarının Ukrayna'dan 10 kat daha az olduğunu söyledi.

LUKAŞENKO AĞZINDAN KAÇIRDI: "PUTİN APAR TOPAR BARIŞ İLAN EDECEK"

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ise verdiği bir röportajda savaşla ilgili Rusya'ya ait bilgileri ağzından kaçırdı. Putin'in kendisine belgeler gönderdiğini söyleyen Lukaşenko, Rusya'nın Kırım'da yenilgi alması halinde Putin'in apar topar barış ilan edeceğini söyledi.

