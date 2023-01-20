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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Camdaki Kız açıklaması: Yakından takip etmeye başladık

20.01.2023 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisiyle ilgili uyarı geldi. Şahin, Camdaki Kız'ın yayıncısı başta olmak üzere RTÜK’ün uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladıklarını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Camdaki Kız açıklaması: Yakından takip etmeye başladık

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız dizisiyle ilgili RTÜK'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. RTÜK Başkanı Şahin, uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edileceklerini duyurdu.

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SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın da yoğun tepkisini çeken Camdaki Kız dizisinin yayıncısı başta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladık” dedi.

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