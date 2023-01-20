RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Camdaki Kız açıklaması: Yakından takip etmeye başladık

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız dizisiyle ilgili RTÜK'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. RTÜK Başkanı Şahin, uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edileceklerini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın da yoğun tepkisini çeken Camdaki Kız dizisinin yayıncısı başta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladık” dedi.