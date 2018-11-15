RTÜK'ten sevilen dizilere ceza yağdı!

RTÜK, bu kapsamda, Fox TV'de yayımlanan "Bizim Hikaye" isimli dizide "çocuk istismarı" niteliğinde görüntülere yer verildiğini saptadı. Yapılan incelemelerde, 18 yaşından küçük bir kızı canlandıran "Kiraz" karakterinin "aşırı makyaj, dans, erkek arkadaş edinme, evde erkek arkadaş ile parti yapma gibi unsurlarla kadınlaştırıldığı" kanaatine varıldı.

Üst Kurul, söz konusu dizide yer alan sahne ve diyalogların çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek Fox TV'ye idari para cezası verilmesi kararını aldı.

Daha önce çok sayıda şikayet ve RTÜK'ün çeşitli cezai yaptırımlarına konu olan "Çukur" dizisi yine şiddet içerikli sahneleri ile Üst Kurul toplantısının gündemine geldi.

Toplantıda, Show TV'de yayımlanan "Çukur" dizisinde ayaklarından tavana asılı olan bir adamın dumanlar tüten sönmemiş kireç dolu bir varile batırılma tehdidiyle konuşturulmaya çalışılması gibi şiddet içerikli sahnelerin gösterilmesinin ve şiddetin sıradanlaştırılmasının "şiddeti özendirici veya kanıksatıcı" olduğu değerlendirildi. Show TV'ye, dizideki bu sahne ve diyaloglar sebebiyle idari para cezası verildi.