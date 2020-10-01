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RTÜK'ün inceleme başlattığı Kimsesizler dizisinin ismi değişti! Çocukluk dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

01.10.2020 20:47 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan Kimsesizler'in ismi Çocukluk olarak değiştirildi. Dizinin ilk yayınlanan fragmanları hakkında RTÜK gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Fox TV ise dizinin ismini Çocukluk olarak değiştirdi ve fragmanları da yayından çekti. Yeni fragmanlarda ise tepki çeken ifadeler yer almadı. Peki Çocukluk dizisi ne zaman başlıyor? İşte Çocukluk 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı, Kimsesizler dizisinin ismi RTÜK'e gelen şikayetlerin ardından Çocukluk olarak değiştirildi. Çocukluk dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberküstlenirken, Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.
Kimsesizler (1) (1)
Dizi 1. bölümüyle 9 Ekim Cuma akşamı Fox TV'de olacak.

RTÜK, FOX TV'nin yeni dizisi Kimsesizler ile ilgili inceleme başlattıRTÜK, FOX TV'nin yeni dizisi Kimsesizler ile ilgili inceleme başlattı

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır.
Kimsesizler (3) (1)
Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır…

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