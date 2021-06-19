Har hafta Cumartesi izlenme rekorları kıran İbo Show birbirinden renkli konukları ile yine adından söz ettirmeye geliyor. Sevilen programın konukları arasında Rubato adlı müzik grubu yer alıyor. Peki Rubato müzik grubunun üyeleri kimlerdir? Rubato'nun anlamı nedir? İşte merak edilen detaylar...

RUBATO MÜZİK GRUBU ÜYELERİ KİMLERDİR?

son dönemlerde adından sıkça söz ettiren müzik grubu yıllarca usta sanatçı Sezen Aksu'ya eşlik etmişlerdir. Aynı zamanda Hüsnü Arkan, Mehmet Erdem, Ziynet Sali gibi başarılı isimler ile çalışmalarda yapmışlardır. Rubato grup üyeleri; Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün'dür. Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer almaktadır.

RUBATO'NUN ANLAMI NEDİR?

Şarkıları ve yer aldıkları projeler ile adından söz ettiren grubun ismi de bir hayli merak konusu oldu. Hayranları tarafından araştırılan "Rubato", bir müzik cümlesinde temponun serbest bir şekilde hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Yani bir tür temposal- ritmik özgürlüktür. 4 kişiden oluşan grup kendilerininde ahenkle ve doğaçlama bir şekilde ynı ritmi yakaladıklarını düşünerek gruplarına "Rubato" ismini vermişlerdir. Sevilen grup "Rubato" nun ilk albümü, 2015 yılında 9/8 imzasıyla çıkmıştır.



