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Rubato müzik grubunun üyeleri kimlerdir? Rubato'nun anlamı nedir?

19.06.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen müzik- eğlence programı İbo Show yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Bu haftaki konukları arasında yer alan Rubato, seyirci tarafından merak uyandırdı. Grubun ismi ve anlamı merak edilirken, grup üyeleri de araştırılıyor. Peki Rubato müzik grubunun üyeleri kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Rubato müzik grubunun üyeleri kimlerdir? Rubato'nun anlamı nedir?

Har hafta Cumartesi izlenme rekorları kıran İbo Show birbirinden renkli konukları ile yine adından söz ettirmeye geliyor. Sevilen programın konukları arasında Rubato adlı müzik grubu yer alıyor. Peki Rubato müzik grubunun üyeleri kimlerdir? Rubato'nun anlamı nedir? İşte merak edilen detaylar...

RUBATO MÜZİK GRUBU ÜYELERİ KİMLERDİR?

son dönemlerde adından sıkça söz ettiren müzik grubu yıllarca usta sanatçı Sezen Aksu'ya eşlik etmişlerdir. Aynı zamanda Hüsnü Arkan, Mehmet Erdem, Ziynet Sali gibi başarılı isimler ile çalışmalarda yapmışlardır. Rubato grup üyeleri; Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün'dür. Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer almaktadır.

Rubato müzik grubunun üyeleri kimlerdir? Rubato'nun anlamı nedir?

RUBATO'NUN ANLAMI NEDİR?

Şarkıları ve yer aldıkları projeler ile adından söz ettiren grubun ismi de bir hayli merak konusu oldu. Hayranları tarafından araştırılan "Rubato", bir müzik cümlesinde temponun serbest bir şekilde hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Yani bir tür temposal- ritmik özgürlüktür. 4 kişiden oluşan grup kendilerininde ahenkle ve doğaçlama bir şekilde ynı ritmi yakaladıklarını düşünerek gruplarına "Rubato" ismini vermişlerdir. Sevilen grup "Rubato" nun ilk albümü, 2015 yılında 9/8 imzasıyla çıkmıştır.

Rubato müzik grubunun üyeleri kimlerdir? Rubato'nun anlamı nedir?

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Anahtar Kelimeler:
İbo Show
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